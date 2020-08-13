الاغاثة الزراعية تختتم المرحلة الاخيرة من توزيع 2000 طرد غذائي

وطن: اختتمت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) المرحلة الاخيرة من توزيع الطرود الغذائية ضمن مشروع الدعم العاجل للمزارعين الفقراء والمهمشين والاسر الفقيرة والمهمشة في المناطق مقيدة الوصول في قطاع غزة، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.

وهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين القدرة الانتاجية للمزارعين الفقراء والمهمشين والأسر الفقيرة والمهمشة في المناطق مقيدة الوصول وتلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية، كما أدى الى تحقيق الأمن الغذائي للفئة المستهدفة.

واستهدف المشروع مساعدة نحو 200 اسرة فقيرة بطرد غذائي (طازج والجاف)، وذلك لتلبية احتياجاتهم اليومية الاساسية على مدار 7 أشهر متواصلة بواقع 10 سلات غذائية لكل اسرة.

وبينت الاغاثة انه تم خلال فترة تنفيذ المشروع استخدام مؤشر معدل استهلاك الغذاء وذلك لتتبع الامن الغذائي للأسر ولرصد التغييرات ولتقييم أثر تدخلات الطرود الغذائية، بالإضافة الى استخدام مؤشر اليات التكيف والذي ساهم في التعرف على كيفية تعامل العائلات مع النقص في استهلاك الغذاء وما هي اهم الاستراتيجيات التي يتم استخدامها في حال لم يتوفر المال لشراء الغذاء.

وتضمن الطرد الغذائي خضار طازجة تتكون من الأصناف التالية (بندورة، خيار، باذنجان، بطاطا، فلفل أخضر، كوسه، بصل، ملفوف، ليمون، زهرة، بامية،ملوخية). فيما تحتوي السلة الغذائية على عناصر جافة تتكون من (العدس، صلصة الطماطم، الطحينة (زيت السمسم)، زيت الذرة، العدس الأحمر، الزعتر، الأرز، الشاي، المعكرونة، الفاصوليا، اللحوم المعلبة، الجبن، الدقة، الزعتر، السكر).

وتشير الإغاثة الي أن المشروع يأتي في إطار الاستجابة الطارئة المتواصلة للأزمة الإنسانية في غزة، وأن الفئة المستهدفة وهي من الشؤون الاجتماعية في محافظات قطاع غزة، والذين لم يتأثروا من الاحداث الجارية في المناطق مقيدة الوصول، حيث تمت عملية التوزيع وفق خطة زمنية معدة مسبقاً.

يذكر أنه تم توزيع الطرود الغذائية من خلال نقاط التوزيع المحددة من قبل الإغاثة والبالغ عددها 6 نقاط في جميع محافظات قطاع غزة. والتى تم تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا(كوفيد ١٩) في كافة مراحل عملية توزيع الطرود الغذائية .