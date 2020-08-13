أيبك تقدم 6 سيارات أسعاف مجهزة بالكامل لوزارة الصحة الفلسطينية

وطن: أعلن طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك عن مواصلة دعم مجموعة أيبك للجهود الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19" وذلك بتسليم 6 سيارات اسعاف مجهزة بالكامل من نوع Hyundai-H1 لوزارة الصحة الفلسطينية ضمن دعمها والتزامها لصندوق وقفة عز.

وفي تصريحه أشاد العقاد بالجهود الجبارة لوزارة الصحة الفلسطينية وكافة كوادرها الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية لهم حتى وإن كلف الأمر تعريض أنفسهم لخطر العدوى خلال عملهم، كما شكر كافة القائمين على صندوق وقفة عز على جهودهم المستمرة للمساهمة في تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني للخروج من هذه الأزمة بأقل ضرر ممكن. وأضاف العقاد أن مجموعة أيبك قامت في وقت سابق بتقديم أحدث الأجهزة المخبرية لوزارة الصحة لفحص وتشخيص فيروس كورونا، وأحدث أجهزة التنفس الاصطناعي وتجهيز غرف عناية مكثفة بكافة احتياجاتها وتوفير البدلات والاقنعة الواقية للكوادر الطبية إضافة إلى توزيع آلاف الطرود الغذائية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشدداً في الوقت أن دعم أيبك هو جزء من الواجب الوطني والإنساني اتجاه مجتمعنا وأهلنا للسيطرة على هذه الجائحة.

بدورها شكرت وزيرة الصحة د. مي كيلة صندوق وقفة عز برئاسة السيد طلال ناصرالدين وكافة القائمين على الصندوق، كما شكرت مجموعة أيبك ممثلة بالسيد طارق العقاد على هذا الدعم الإضافي والهام لمساندة الجهود الوطنية بشكل عام والدور الذي تقوم به وزارة الصحة وكوادرها الطبية بشكل خاص لمكافحة المرض والحد من انتشاره في فلسطين.

من جهته أعرب رئيس صندوق وقفة عز السيد طلال ناصرالدين عن اعتزازه بالدور التكافلي والتكاملي الذي لعبه القطاع الخاص منذ مطلع جائحة كورونا لدعم الجهود الوطنية لمواجهة هذه الأزمة شاكراً مجموعة أيبك على هذا التبرع السخي كجزء من التزامها الوطني لصندوق وقفة عز.

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 2000 كادر في شركات المجموعة.