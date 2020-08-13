وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المصرية عصام العريان في السجن

وطن: توفي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، المسجون تنفيذاً لعدة أحكام قضائية، في محبسه، فجر الخميس 13 أغسطس/آب 2020، عن عمر يناهز 66 عاماً، وفق ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

محامي عصام العريان كشف لـ"بي بي سي" أن السلطات أبلغته أن الوفاة طبيعية، موضحاً أنه وأسرة العريان لم يزوراه منذ نحو ستة أشهر، بعدما عطَّلت السلطات الزيارات للسجون كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

تولى العريان العديد من المناصب القيادية في الجماعة، قبل أن يتم القبض عليه عقب إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي بعد تظاهرات حاشدة.

بينما حُكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاماً) في السنوات التي أعقبت عزل مرسي، من بينها قضية اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وقضية أحداث البحر الأعظم.