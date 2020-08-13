هيئة الأسرى: إصابة الأسير أمير كليب من القدس بفيروس كورونا

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إصابة الاسير أمير كليب من بلدة العيسوية شمال شرق القدس بفيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن الاسير كليب، والذي كان يخضع للحبس المنزلي، وصدر بحقه قرار قبل عدة ايام بالحبس الفعلي لمدة خمسة شهور، قام بتسليم نفسه قبل ثلاثة أيام لشرطة ومخابرات الاحتلال في سجن نفحة، وبعد خضوعه لفحص فيروس كورونا، تبين أنه يحمل الفيروس.

وكشفت أن إدارة نفحة قامت فور ظهور نتيجة فحص كورونا للأسير كليب، بنقله إلى سجن ريمون.

وباصابة الأسير كليب، ارتفع عدد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا إلى 5 بينهم الأسير كمال أبو وعر الذي أعلن عن شفائه في وقت سابق.