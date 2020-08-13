الصحة تعلن عن تسجيل وفاة واحدة و432 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 1022 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كما تم تسجيل 432 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة لطفل (8 أعوام).

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن حالة الوفاة كانت لطفل (8 أعوام ) من بلدة بلدنا إذنا في محافظة الخليل، وقد أعلن عنها مساء أمس، فيما تم إجراء 2519 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (107)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة رام الله والبيرة (47)، محافظة أريحا والأغوار (26)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طوباس (1)، محافظة طولكرم (18)، محافظة القدس (149)، بينها 24 إصابة في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (2)، محافظة أريحا (30)، مدينة سلفيت (9)، محافظة الخليل (445)، محافظة نابلس (16)، محافظة جنين (16)، محافظة القدس (504)، بينها 299 في ضواحي القدس.

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 61%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.4% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 22 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.