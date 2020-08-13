افشال تسريب 11 ألف دونم في منطقة النبي موسى جنوب أريحا

وطن: أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، اليوم الخميس، افشال تسريب 11 ألف دونم من أراضي السواحرة الشرقية قرب النبي موسى على طريق القدس– أريحا.

وأفاد عساف ، إنه بدعم من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة شؤون القدس وبالتعاون مع جهازي المخابرات والأمن الوقائي انتزعنا قرارا نهائيا وقطعيا بإبطال عملية تسريب 11 ألف دونم، بعد أن قدمنا عبر خبير خطوط وبصمات أدلة تثبت تزوير أوراق وشهادات كان خلفها ضباط في ما تسمى "الادارة المدنية" التابعة للاحتلال ومحامون يحملون الجنسية الاسرائيلية وعلى رأسهم محامٍ من أراضي الـ48 وقد غُرم بمبلغ 15 ألف شيقل.

وأضاف، جرت عدة محاولات للتسريب في المنطقة خلال الأعوام السابقة وقمنا بمنعها، لافتا إلى أن الاحتلال يهدف من خلالها إلى الاستيلاء على آلاف الدونمات من أجل انشاء مطار.

(وفا)