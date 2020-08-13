اعتقال 25 مواطنا من الضفة منذ عصر الأربعاء

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، منذ عصر أمس وحتى فجر اليوم الخميس، 25 مواطناً من الضفة، بينهم شقيق الشهيدة داليا ستيتي، ونجل الشهيد مازن أبو الوفا، ونجل الأسير أنس حثناوي.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إن مواطنين جرى اعتقالهما من جنين وهما: صلاح أحمد ستيتي من مخيم جنين وهو شقيق الشهيدة داليا ستيتي، ورائد أنس حثناوي وهو نجل الأسير أنس حثناوي المحكوم بالسجن مدة (27) عاماً.

ومن عدة بلدات في رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال ثمانية مواطنين وهم: ناصر عبد اللطيف البرغوثي، ورائد عباس نصار، ونعيم رمضان نصار، ومراد قنداح، وأحمد عبد الحافظ، ومحمد الدبسي، وصلاح بسام البرغوثي، وحمدي زيد أبو زيد.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية المواطن نصر عبد الله دراغمة (43 عاماً) من طوباس.

فيما جرى اعتقال مواطنيْن من مخيم عقبة جبر في أريحا خلال تواجدهما في بلدة حزما وهما: عبد الله عمر جحاجحه، وراشد كايد ظلام، ومواطنين آخرين من بلدة روجيب في نابلس وهما: محمد خالد رواجبه، ونجله عبادة.

يُضاف إلى المعتقلين محمد عبيد الله نواورة (20 عاماً)، وبدر أسعد نواورة وكلاهما من بيت لحم، ومواطنين من بلدة العيساوية في القدس وهما: إياس حسين عبيد، ومحمود محمد عبيد، إضافة إلى الحاج نهاد الزغير من القدس، وهو أسير سابق تحرر قبل فترة وجيزة، وزاهي إبراهيم القصول وهو أسير سابق، وحسام مازن أبو الوفاء نجل الشهيد مازن أبو الوفا وهما من بلدة كفر الديك في سلفيت.

يُشار إلى أن الاحتلال اعتقل مساء أمس أحمد مروان فقها (31 عاماً) من بلدة عنبتا في طولكرم بعد استدعائه لمقابلة مخابراته، وخليل أكرم عبيد لدادوة من بلدة المزرعة الغربية في رام الله بعد استدعائه لمقابلة أيضاً، إضافة إلى حارس المسجد الأقصى أحمد دلال.