الناطق باسم الداخلية: سيناريو الاغلاق الشامل ما زال موجوداً وقائماً

وطن: أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية العميد د.غسان نمر، صباح اليوم الخميس، أن سيناريو الاغلاق الشامل في الضفة الغربية، مازال قائما وموجودا، في حال ارتفاع كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال د. نمر "السيناريو يبقى موجودا في حالة زيادة اعداد المصابين، حيث ستضطر الحكومة الى اتخاذ إجراءات مشددة مجددا، حتى يتفهم المواطن بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأضاف: هذه القرارات تعتمد على مدى التزام المواطن باجراءات الوقاية ومحافظته على نفسه وعائلته من هذا الفيروس.

وأشار د.نمر إلى أن كافة المحافظات تفتح كافة الأيام حاليا ولا وجود لإغلاق لا ساعات او اغلاق مناطق، باستثناء اهالينا في 48 الذين نأمل منهم عدم الدخول الى أراضي الضفة الغربية للسيطرة على الفيروس.

وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها أمس، جاءت بناء على توصيات بفتح كافة القطاعات من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني لعودة الحياة لكافة القطاعات في المجتمع الفلسطيني.

وأشار د.نمر إلى أن التخوف يبقى موجودا من عودة انتشار كبيرة للفيروس وبعثرة الخارطة الوبائية كما نشهد في محافظة الخليل حتى الان لا يوجد خارطة واضحة للفيروس.