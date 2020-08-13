سقوط صاروخ إسرائيلي على مدرسة في غزة

وطن: قال شهود عيان، ومصدر أمني فلسطيني، الخميس، إن طائرة حربية للاحتلال، أطلقت فجر اليوم صاروخا على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، دون أن يتسبب بوقوع إصابات.

وأفاد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الصاروخ “لم ينفجر”، وأحدث أضرارا مادية في المدرسة.

ووفق المصدر، فإن إدارة وكالة أونروا، علّقت العملية التعليمية داخل المدرسة، فيما لم يصدر تصريح عن “أونروا” في هذا الشأن حتى اللحظة.

ولم يتسبب الصاروخ بوقوع إصابات، نظرا لعدم وجود طلاب أو مدرسين داخل المدرسة، وقت سقوطه.

وأفاد المصدر أن الصاروخ اخترق أحد جدران غرف المدرسة وأحدث أضرارا مادية.

وفجر الخميس، شنت طائرات حربية ، غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة، تتبع لحركة “حماس” لم تسفر عن وقوع إصابات.

وتزامنت الغارات، مع إصدار حكومة الاحتلال قرارات، بتشديد الحصار على القطاع، حيث منعت إدخال الوقود، وقلصت المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك.