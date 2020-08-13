الاحتلال يقرر منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري

وطن: قررت سلطات الاحتلال، فجر اليوم، منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري.

وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق، كميل أبو ركن، عن وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك، بعد يومين من قرار مشابه بمنع إدخال مواد البناء إلى القطاع، بالإضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع صوب الأراضي المحتلة عام 1948.

وكانت الفصائل قد حمّلت الاحتلال المسؤولية عن كافة النتائج والتداعيات المرتبة على عدوانه وإغلاقه معبر "كرم أبو سالم" التجاري مع قطاع غزة ومنع إدخال البضائع للقطاع.