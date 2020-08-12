تسجيل 125 اصابة جديدةبفايروس كورونا في القدس المحتلة

وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا، ان مدينة القدس شهدت اليوم الاربعاء تسجيل 125 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس الشريف.

وذكر الدكتور الجبريني عدم وجود قدرة لاستيعاب حالات جديدة في اقسام الكورونا في مستشفيات القدس، وان وضع المدينة يتطلب صحوة والتزاما من قبل المجتمع المقدسي قبل العودة الى المدارس، ودخول فصل الشتاء.

وحول الشفاء، قال الطبيب المقدسي الجبريني انها بلغت 205 حالة في الايام الاخيرة، خصوصا من بعد تطبيق بروتوكول الصحة الجديد، وبذلك يكون عدد الاصابات النشطة في المدينة لتاريخ اليوم قد وصل إلى 1674 .

وناشد الدكتور الجبريني المواطنين بضرورة اجراء الفحوصات والالتزام بتعليمات الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم.