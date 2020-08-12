الاحتلال يقلص مساحة الصيد بغزة

وطن: قرر الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تقليص مساحة الصيد في بحر غزة؛ بذريعة الاستمرار في إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، وفقا للإعلام العبري.

وقالت هيئة البث الرسمية "كان"، إن مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال أمر بتقليص مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال، بشكل فوري وحتى إشعار آخر، محملا حركة "حماس" المسؤولية.

وعلى فترات متقاربة، يعلن الاحتلال زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، حيث ترهن ذلك بالتوتر الأمني في القطاع.

ونوهت "مكان" إلى أن 15 حريقا شب في محيط القطاع الأربعاء؛ بفعل البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة.

ولليوم السابع، تشهد مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" حرائق على خلفية إطلاق البالونات من القطاع.

والثلاثاء، اندلع 60 حريقا في مستوطنات "غلاف غزة"؛ نتيجة إطلاق البالونات الحارقة، في أكبر معدل يومي منذ عام 2018.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وقتها، إن الحرائق أتت على نحو ألفي دونم من أشجار الغابات والحقول الزراعية، دون خسائر في الأرواح.