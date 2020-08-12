تسجيل 12 اصابة محلية بالكورونا في الاردن

وطن: أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تزايد عدد الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم، وصل إلى 12 حالة محلية تضاف إلى الحالات الـ 13 التي تم الإعلان عنها بعد عصر أمس.

وبين الرزاز أن مجموع الحالات المحلية المسجلة منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم أصبح 25 حالة محلية، مؤكدا أن تزايد الحالات يشكل مصدر قلق وأنه يجب التحقق من مصادرها، مشيرا إلى أن غالبيتها من مركز حدود جابر مع سوريا.

وأعرب عن أمله بتجاوز هذه الجائحة والموجة الثانية التي تتعرض لها العديد من الدول في العالم والإقليم، لافتا إلى أن مؤشراتها أقوى من الموجة الأولى.

وقد قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، بناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم، إغلاق مركز حدود جابر اعتبارا من صباح يوم غد الخميس ولمدة أسبوع.