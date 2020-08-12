جيش الاحتلال يعلن إحباط هجوم سيبراني على منشآت صناعية عسكرية

وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء عن إحباطه هجوما كان يستهدف منشآت صناعية دفاعية وعسكرية.

وحملت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان لها مجموعة الهاكرز Lazarus المسؤولية عن الهجوم المزعوم، مشيرة إلى أن "هؤلاء القراصنة يحظون بدعم دولة أجنبية"، دون أن تذكر اسمها.

وأشارت الوزارة إلى أن أفراد هذه المجموعة استخدموا أساليب قرصنة مختلفة، بما في ذلك "هندسة اجتماعية" وانتحال شخصيات أخرى، متهمة إياهم بإنشاء حسابات مزيفة في موقع Linkedin للتواصل الاجتماعي الذي يستخدم في البحث عن وظائف في مجال التكنولوجيات المتطورة.

وذكر البيان أن الهاكرز المزعومين انتحلوا شخصيات مدراء تنفيذيين ومدراء عامين ومسؤولين كبار في أقسام الموارد البشرية وممثلين عن شركات أجنبية، للتواصل مع موظفين في أكبر منشآت صناعية دفاعية، بهدف خوض مشاورات وإغرائهم بوظائف مختلفة.