كنيست الاحتلال يصادق على اقتراح تأجيل إقرار الميزانية منعاً للانتخابات

وطن: صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية العامة بمائة يوم إضافي بالقراءة التمهيدية الذي طرحه النائب تسفي هاوزر من كتلة "ديرخ إيرتس" شريك كحول لفان، وذلك قبل 12 يوما من الموعد النهائي لحل الكنيست، في حال لم يتم المصادقة على الميزانية العامة.

ويأتي مشروع القانون هذا، كمسكّن للخلافات بين طرفي الائتلاف إذ يصر نتنياهو على تمرير ميزانية للعام الجاري فقط خلافا للاتفاق الائتلافي، بينما يصر غانتس وبقايا تحالفه المصادقة على ميزانية تشمل العام الجاري بالاضافة للعام القادم، بسبب عدم ثقته بنتنياهو الذي من الممكن ان يستغل هذه الثغرة والذهاب لانتخابات برلمانية جديدة في حال عدم تمرير ميزانية عام 2021.

وصوت مع مشروع القانون 56 نائبا في حين صوت ضده 41 نائبا، ليمر بالقراءة التمهيدية وتحويله للجنة المالية، لتحضيره وطرحه للقراءات الثلاث المتبقية.

وسيكون على الكنيست أن ينجز تشريع القانون بالقراءات الثلاث في الأسبوع القادم، قبل الوصول الى تاريخ 24 آب الجاري، وإلا فإنه من دون ميزانية، فإنه سيتم حل الكنيست تلقائيا.

ويشار إلى أنه رغم هذا القانون، فإن نتنياهو لم يتنازل عن موقفه باقرار ميزانية لعام واحد، بما ينقض الاتفاق مع كحول لفان، القاضي باقرار ميزانية مزدوجة للعامين الجاري والمقبل.

وكان غانتس قد طالب يوم الاثنين رئيس حكومته نتنياهو، بالمصادقة على مشروع قانون يتيح تمديد المهلة التي يحددها القانون الإسرائيلي لإقرار الميزانية العامة خلال 24 ساعة، ، وذلك منعا لإجراء انتخابات مبكرة هي الرابعة في إسرائيل خلال 18 شهرا.

في المقابل، دعا نتنياهو غانتس إلى المصادقة الفورية على ميزانية عاجلة للأشهر المتبقية من عام الجاري، وقال في اجتماع لكتلة حزبه "لا نحتاج إلى 24 ساعة، ولا حتى إلى 24 دقيقة، يمكننا تمرير الميزانية لعام واحد فورا".