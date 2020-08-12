إصابة شرطي للاحتلال في هجوم لمستوطنين قرب نابلس

وطن: أصيب شرطي للاحتلال صباح اليوم الأربعاء، جرّاء تعرض قوة من شرطة ما يسمى بـ"حرس الحدود"، لهجوم من المستوطنين قرب مستوطنة يتسهار القريبة من نابلس.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن القوة كانت تقوم بإخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية بالمكان، حيث قام العشرات من المستوطنين الملثمين بإلقاء الحجارة وزجاجات الطلاء على الجنود الذين أخلوا المباني، ما أدى لإصابة أحد أفراد الشرطة.

واستدعت شرطة الاحتلال لاحقاً تعزيزات عسكرية لمساعدتها في إخلاء المكان.