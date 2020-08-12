لليوم الثاني.. فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين

وطن: تواصل السلطات المصرية، لليوم الثاني على التوالي، فتح معبر رفح البري، أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

ووصل بالأمس إلى قطاع غزة، نحو 500 عالق من داخل الأراضي المصرية، في حين غادر غزة نحو 396 مسافراً.

وسيتواصل فتح المعبر حتى مساء يوم غد الخميس.

وتم نقل جميع المسافرين العائدين من غزة، إلى مراكز الحجر الصحي المخصصة لهم، حيث سيبقون بداخلها لمدة 21 يوماً.

وتجري الجهات المختصة في غزة، عمليات فحص سريع لكشف أي حالات للمصابين بالفيروس في صفوف العائدين.