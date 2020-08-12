الاحتلال يعتقل عضو المكتب السياسي لحركة "أبناء البلد" المحامي أحمد خليفة

وطن: اعتقلت الشرطة ومخابرات الاحتلال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، المحامي أحمد خليفة (38 عاما) صباح اليوم، الأربعاء.

وصرحت زوجته، لينا أبو رعد، أنه جرى اعتقال أحمد في السادسة صباحا كما جرى مصادرة هاتفه واقتياده إلى جهة مجهولة لغاية الآن.

وذكرت "أبناء البلد" أنه "تم صباح اليوم مداهمة بيت عضو المكتب السياسي الرفيق أحمد خليفة واعتقاله من قبل قوات المخابرات وخاصة ‘يمار’ حيفا. محاولة جديدة لترهيب وتسكيت رفاق الحركة الوطنية في الداخل المحتل".

يذكر أن المحامي أحمد خليفة، ناشط في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.