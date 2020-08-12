اعتقال 9 مواطنين واقتحام منازل أسرى محررين

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، 9 مواطنين- على الأقل- من عدّة مناطق في الضفة الغربية.

وعلم أنّ المعتقلين هم: عزمي سفيان شريتح، وموسى لدادوة، ومحمد وشقيقه سيف لدادوة من قرية المزرعة الغربية شمالًا، وعبد العزيز صبح، وجلال عبد المعز من سلواد شرقًا، وذلك عقب ان داهمت قوات الاحتلال منازل ذويهم وفتشتها.

ومن طولكرم، اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدة قفين، وهما: مصطفى يوسف مصطفى طعمة (40 عاما)، وعماد ابراهيم أسعد طعمة (48 عاما)، وهو أسير محرر أمضى أكثر من 12 عاما في سجون الاحتلال، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

وفي بيت لحم، جرى اعتقال الشاب أحمد عبد الهادي شمروخ (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الدوحة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين بينهم وزير سابق ونائب في المجلس التشريعي المنحل في محافظة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اقتحمت منزل الوزير السابق والنائب في المجلس التشريعي المنحل المهندس عبد الرحمن زيدان، وسلمته رسالة تهديد، كما داهمت منازل أخرى لاسرى محررين في البلدة.

وفي مخيم نور شمس شرقي طولكرم تم اقتحام منزل النائب في المحلس التشريعي المنحل الشيخ فتحي قرعاوي وأوصلت له نفس الرسالة.