طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة

وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات عسكرية إسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ موقع محررة "نتساريم" غرب مدينة غزة، وأرضًا قرب مطار غزة شرق رفح جنوب القطاع.

كما أغارت على نقطة رصد للمقاومة في حي النهضة شرق رفح، ونقطة "للضبط الميداني" قرب مكب جحر الديك شرقي مدينة غزة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الغارات أحدثت دوي انفجارات عنيفة، وأنتجت أضرارًا مادية في محيط المناطق المستهدفة.