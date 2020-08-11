المعهد الوطني للموسيقى يبدأ برنامجه التعليمي للعام الدراسي الجديد مع الالتزام باجراءات السلامة

رام الله- وطن: أعلن معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى عن بدء التعليم للعام الدراسي 2020-2021م للطلبة القدامى والجدد باستخدام نظام التعليم الوجاهي وذلك اعتبارًا من 10 آب 2020م.

ووفق بيان المعهد والذي وصل وطن نسخة عنه، فإن المعهد سيعمل في كافة فروعه ضمن معايير شروط السلامة العامة من حيث إجراءات التباعد والتعقيم بشكل دائم، بما يراعي الأعداد المتواجدة في المعهد والبرامج والحصص.

وأشار البيان الى أن المعهد استحدث لهذا العام برنامج التعليم الإلكتروني ليكون برنامجاً مسانداً للتعليم الوجاهي للاستمرار في تقديم الأفضل للطلبة، ومن أجل تعزيز العملية التعليمية، ويوفر المعهد العديد من البرامج والتطبيقات للطلبة لإثراء تعلمهم ومعرفتهم الموسيقية وباستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية والبرامج ذات العلاقة.

واستحدث أيضاً برنامج بدايات (الطبلجية والكمنجاتية والمعازف والمغنون الصغار) بالإضافة إلى برنامج التعليم النظامي وبرنامج الهواة الذي يهدف لاكتشاف مواهب وميول الأطفال من عمر 7-11 عاماً ومساعدتهم على اختيار التوجه الموسيقي الذي يرغبون به من خلال برنامج تعليمي مدته ثلاثة شهور.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها العالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثّرت بشكل لافت على طبيعة عمل كافة المؤسسات في كافة القطاعات ومنها المؤسسات الثقافية والتعليمية والموسيقية. وعلى الرغم من ذلك سيستمر المعهد في تقديم رسالته التعليمية في نشر الموسيقى، ويستمر أيضاً في قبول الطلبة مع بعض التسهيلات والبرامج التي تراعي الظروف الاقتصادية السائدة وحرصه على التمسك بالإجراءات الصحية الوقائية التي تضمن السلامة كأولوية قصوى.