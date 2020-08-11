شرطة نابلس تقبض على بائع وصفات "علاجية روحانية " في عملية نصب واحتيال

رام الله- وطن: قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على مشتبه به بالاحتيال وبيع وصفات " علاجية روحانية " للإيهام بعلاج العقم في نابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة محافظة نابلس تلقت شكوى من مواطن مفادها أنه تواصل مع أحد الأشخاص الذي يدعي "العلاج الروحاني " عبر إعلان شاهده عبر موقع "الفيس بوك" عن بيع وصفات تعالج العقم وتواصل معه واشترى منه الوصفة وتعويذة (حجاب) بمبلغ ( 1400 شيكل) لمعالجة العقم وطلب منه أن ينثرها في البيت وان يستحم بها ويشربها لمعالجة العقم .

وأضافت الشرطة بأن فرع المباحث العامة تمكن من القبض على المشتبه به وبتدوين أقواله أفاد بأنه قام ببيع هذه الوصفة مقابل المبلغ المذكور كعلاج .

هذا وتحذر الشرطة المواطنين عدم التعامل مع المشعوذين و من يروج وصفات علاجية تساعد على الشفاء من بعض الأمراض المزمنة وخاصة ما يتم ترويجها عبر مواقع التواصل وهي غير مرخصة وقد تعود بالضرر عليهم و تناشدهم للضرورة ابلاغ الشرطة عنهم .