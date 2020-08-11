إصابة وكيلتي نيابة بفيروس كورونا في الخليل

وطن: أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة وكيلتي نيابة في محافظة الخليل.

وقالت النيابة في بيان لها، إن الكشف عن الإصابتين جاء عقب إجراء الطب الوقائي اليوم كافة الفحوصات اللازمة في نيابة الخليل.

وأشارت إلى أنه وبناءً على توصية اللجنة الصحية، فقد تقرر إغلاق نيابة الخليل اعتبارًا من يوم غد الأربعاء وحتى مساء يوم السبت 15/8/2020، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفتت إلى أنها وبالتعاون مع وزارة الصحة تجري الفحوصات اللازمة لكافة أعضاء وموظفي النيابة وجمهور المراجعين المخالطين.

وذكرت النيابة أنه سيجري إطلاع المواطنين بأي مستجدات بخصوص الموضوع حال ورودها.