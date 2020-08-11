إصابات كورونا في أمريكا 5 ملايين و 64171 حالة

وطن: قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء إن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5064171، بزيادة 40522 حالة مقارنة بإحصائها السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 565 ليصل الإجمالي إلى 162407 حالات.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أغسطس آب، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: (رويترز)