إطلاق سلسلة الهواتف الذكية realme في الأسواق الفلسطينية





وطن: أعلنت شركة Multicell الشركة الرائدة في مجال الهواتف الذكية في الأردن وفلسطين، إحدى شركات BCI Mobile الموزع الرائد للأجهزة الخلوية في الشرق الأوسط، وتمثل شركة BCI Mobile العلامات التجارية المتطورة منذ نشأتها في عام 2005، أعلنت عن شراكتها الإستراتيجية ووكالتها الحصرية للعلامة العالمية الأسرع نمواً في مجال الهواتف الخلويةrealme وإطلاق سلسلة هواتفها الذكية كمنافس جديد في السوق الفلسطيني إبتداءاً من العاشر من الشهر الحالي من عام 2020.

وتأتي هذه الشراكة مستندة إلى خبرة Multicell والتغطية الإستراتيجية التي تتمتع بها في مجال الهواتف الذكية من خلال وكلائها المتواجدين في كافة المدن الفلسطينية، والتي بدورها ستعمل على طرح سلسلة هواتف realme بطرق مبتكرة تتماشى مع طبيعة الهاتف والشرائح المستهدفة من الجيل الشبابي.

هذا وتستهل realme، التي تعتبر من اسرع العلامات التجارية نموا في قطاع الهواتف الذكية، حيث سيتم طرح أجهزتها في السوق الفلسطيني من خلال سلسلة هواتف صُممت لتناسب مختلف الإحتياجات والمتطلبات، والتي تتميز بطابعها الشبابي الأنيق لتعكس صفات حامليها من الشباب الذين يحبون التميز والبقاء في الطليعة دوماً وبأسعار معقولة. أما الهواتف التي سيتم طرحها في السوق الفلسطيني في المرحلة الأولى Series 6 تضم 6i, 6Pro و realme 6 بالإضافة لجهاز C3.

وقد علّق تامر برانسي، المدير التجاري لشركة BCI Mobile على هذه الشراكة الجديدة قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة الجديدة والتي سنقوم من خلالها بتوفير علامة realme التجارية وإطلاق منتجاتها في السوق الفلسطيني وإضافتها إلى سجل العلامات الرائدة التي نوفرها، وكلنا حماس لهذا التعاون الجديد والذي سيعمل على تشكيل تجارب العملاء من خلال الأجهزة المتطورة والحديثة من realme "."

و أكد برانسي أيضاً على الضمان الموثوق لكافة أجهزة realme و أشاد بخدمات ما بعد البيع المتميزة التي تقدمها شركة Multicell ومركز صيانة الأجهزة الخلوية المجهّز بشكل كامل بطاقم صيانة متخصص بالإضافة إلى أحدث المعدات والتقنيات لتلبية كافة طلبات العملاء بأعلى المعايير.

كما صرّح أيضاً بأن "تكنولوجيا الهاتف الخلوي تتقدم كل يوم، وتعمل هذه التحديثات الجديدة على تسارع وتطوير عالمنا أيضًا، حيث أثبتت صناعة الهواتف الخلوية بأنها إحدى المجالات النشطة، حيث تتكيف مع التفرد، الحداثة والميزات الذكية، ونحن على ثقة بأن أجهزة realme ستعمل على تغيير التجربة الخلوية."