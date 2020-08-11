العراق يسجل 3396 إصابة جديدة و67 وفاة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3396 إصابة و67 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 18901 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1183950 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 2312 حالة شفاء خلال ذات المدة" وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 112102 حالة، والإصابات 156995 إصابة، بينما الوفيات بلغت 5531 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأثنين، تسجيل 3484 إصابة و72 وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: RT