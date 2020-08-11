3 حالات وفاة و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 3 حالات وفاة و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا و345 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن 3 حالات وفاة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في يطا بمحافظة الخليل، وبيت فجار بمحافظة بيت لحم، وعبوين بمحافظة رام الله والبيرة.

وتابعت أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (182)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (28)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (44)، محافظة جنين (6)، محافظة أريحا والأغوار (12)، محافظة سلفيت (3)، محافظة طولكرم (7)، محافظة القدس (161)، بينها 53 إصابات في الضواحي، قطاع غزة (3).

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (13)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة طولكرم (39)، محافظة أريحا والأغوار (29)، محافظة الخليل (46)، محافظة طوباس (3)، مدينة القدس (209).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 57%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.4%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 21 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.