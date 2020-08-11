انفجار عبوة ناسفة في رتل للتحالف الأمريكي قرب بغداد

وطن: تعرض رتل شاحنات تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى هجوم بعبوة ناسفة قرب العاصمة العراقية بغداد، في خامس هجوم من نوعه خلال شهر.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان إن “عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمال بغداد”.

وأضافت الخلية أن “الانفجار أدى الى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات (شاحنة) الرتل”، دون توضيح حمولة الحاوية.

وهذا الهجوم هو الخامس من نوعه خلال شهر. وكان الهجوم الأول وقع في 11 يوليو/ تموز الماضي أشد عنفاً؛ إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات “همر” لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية (جنوب).

ولغاية الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات، كما أن السلطات لم تعتقل أحداً.