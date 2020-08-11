الاحتلال يجرف أراضي زراعية ويقتلع العشرات من أشتال الزيتون جنوب بيت لحم

وطن: جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية في منطقة "خلة النحلة" القريبة من قرية واد رحال جنوب بيت لحم، واقتلعت 100 شتلة زيتون.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن الاحتلال جرف أراضي مساحتها دونمان ونصف تعود للمواطن عامر أبو زغريت، وهدمت جدران استنادية، بحجة انها منطقة آثار.

يذكر أن خلة النحلة تتعرض إلى هجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على 1200 دونم بهدف إقامة بؤرة استيطانية تدعى "جفعات ايتام".