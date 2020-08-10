الموت يغيب الكاتب والإعلامي الفلسطيني نافذ أبو حسنة في بيروت

وطن: توفي الكاتب والإعلامي الفلسطيني نافذ أبو حسنة، اليوم في بيروت، إثر جلطة حادة.

ولد الراحل ابو حسنة في قطاع غزة في العام 1961، وغادرها صغيراً مع أهله بنتيجة نكسة حزيران عام 1967. درس في جامعة دمشق وتخرج منها في العام 1983. متزوج وله أربعة أبناء.

وكان يشغل رئيس اللجنة التحضيرية لفرع الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في بيروت، وله مئات المقالات في العديد من الصحف والدوريات العربية. ويعمل منذ العام 2010 كمدير تنفيذي لقناة فلسطين اليوم.

وقد نعت وزارة الثقافة ونقابة الصحفيين الكاتب أبو حسنة الذي رحل بعد مسيرة حافلة في العديد من المؤسسات الإعلامية.

لديه العديد من الكتب والمؤلفات أبرزها:

جغرافية الاستيطان ووهم الدولة

الأحزاب الصهيونية العلمانية والدينية في "إسرائيل"

خالد الفاهوم يتذكر، سيرة ذاتية

أملاك المغاربة في فلسطين

بالإضافة إلى روايتين أدبيتين:

مقام البكاء، صدرت في العام 2000.

عسل المرايا، صدرت في العام 2015.