د. محمود الفطافطة يكتب لوطن: حيَّ على الأمل!

في بعض الأزمنة من تاريخ الأمم تسود موجات من التشاؤم واليأس حتى تغلب على بعض النفوس؛ فتظن أن الليل مستمر، وأن الظلام لا ينتهي، وأن الفجر لن يبزغ. هذه الموجات يجب ألا تكون من شيم أو سمات المؤمنين لأن اليأس من طبائع الكافرين، بينما القنوط قرينٌ للضلال. وفي هذا يقول جل وعلا (وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لايَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ). وكذلك قوله (وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ).

علينا أن نذكر الإيجابيات ونحارب السلبيات… علينا أن نمجد كل ما هو مشرق ونعمل على نشره، فما بعد الظلام إلا النور وما بعد العسر إلا اليسر. إن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا/ وتلك الأيام نداولها بين الناس/ ما غلب عسرين يسر/ فالأيام سجال ودوام الحال من المحال.

ومهما فسدت الأحوال فإن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية جاءت تبشرنا بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإنه إن ضل قوم فسيظل هناك مهتدون هادون.

(فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ).

(وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)

(إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ).

ولا يخفى على أحدٍ أن أمتنا الإسلامية في ضعف شديد لكنها لن تموت… فالله بشر هذه الأمة بالرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فقد جاء الصليبيون من أوروبا في تسع حملات لاحتلال الشام والأقصى؛ ليظل الأقصى في قبضتهم تسعين عاما إلا أن الله هيأ رجالا لهذا الدين كعماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود وتلميذه صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس وغيرهم؛ ليدحروا التتار ويحرروا ارض الإسلام. وكذلك الحال مع التتار الذين عاثوا دمارا وتقتيلا في العالم الإسلامي؛ ليقوم القائد قطز بإبادتهم على أرض فلسطين في معركة عين جالوت. والعاقبة مماثلة وقريبة لبني صهيون إن شاء الله.

إن المستقبل للإسلام، فلا ينبغي أن نيأس أبدا ولا ينبغي أن نقنط أبدا. علينا أن نعمل للإسلام، كما نعمل بالإسلام. الإسلام هو مصدر القوة والعزة والاستقرار والطمأنينة والعدل. هو دين التفاؤل والأمل والرقي والتقدم. علينا أن نكون أهلا لهذا الدين العظيم ولسنة نبيه الكريم. كلما اقتربنا من الدين وإليه كلما اقترب النصر منا والينا…

وكلما طبقنا شرع الله في حياتنا كلما زدنا سعادة وتفاؤلا وقوة وتمكينا. لا مكان للإحباط في دين الإسلام، ولا مكان للعجز في نفوس المسلمين. إنه صراع الإرادات بين النفوس المترعة بنار الشيطان والنفوس الساكنة في ينبوع الخير والإيمان. وهنا نذكر بعض الأقوال المؤكدة على أهمية الأمل ومكانته وأثره وفائدته: (يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. (لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم). (إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء). (أكبر القتلة قاتل الأمل).