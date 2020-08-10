سلطة النقد: تعرض البنك الوطني لحدث تشغيلي

وطن: قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن البنك الوطني تعرض لحدث تشغيلي، تمثل في قيام أحد موظفيه بإجراء حركات مالية غير أصولية على حسابات البنك نفسه، حيث تم السيطرة على الحدث، ومن غير المتوقع أن يؤدي إلى تعرض البنك لخسائر.

وأكد في بيان صادر عن سلطة النقد، اليوم الاثنين، سلامة أموال المودعين في البنك، وأنها لن تتأثر بالحدث التشغيلي المذكور.

كما أشار المحافظ إلى سلامة ومتانة البنك الوطني وقدرته العالية على تجاوز هذا الحدث.

وطالب الجمهور بتحري الدقة في نقل أية اخبار وعدم تداول الاشاعات منوها ان ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي غير دقيق.

وكان البنك الوطني أعلن أنه تعرض لحدث تشغيلي مرتبط بعمليات الخزينة، تمثل بإجراء حركات غير أصولية على حسابات البنك نفسه، حيث خضع هذا الحدث للمراجعة والتدقيق من قبل الأطراف المعنية وبمتابعة الجهات الرسمية وتمت السيطرة عليه.

وأكد البنك في بيان له، أن التأثير المالي لهذا الحدث محدود الأثر على البيانات المالية، ولا يؤثر بأي شكل على حسابات وأرصدة العملاء ومتانة البنك المالية.

وأكد البنك أنه لا صحة للأرقام التي تم تداولها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وانه يحتفظ بحقه في المتابعة القانونية لكل من يروج أي خبر كاذب أو غير دقيق.