استقالة الحكومة اللبنانية على اثر الاحتجاجات التي خرجت ضدها بعد انفجار مرفأ بيروت

وطن: أكدت وسائل اعلام لبنانية، أن الحكومة اللبنانية أعلنت استقالتها.

وتأتي هذه الاستقالة على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد وكان آخرها الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق اليوم، قرر مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي، بناء على اقتراح وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم.

وانعقدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني بعد اكتمال النصاب في السراي الحكومي، باستثناء وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة دميانوس قطار، الذين أعلنا استقالتهما ولم يقدموها رسمياً، بحسب ما أفاد مراسل الميادين.

وأعلنت وزيرة العدل استقالتها من الحكومة "بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات"، أسوة بوزير البيئة الذي أعلن أمساستقالته من الحكومة، مرجعاً قراره لـ"إضاعة الحكومة الكثير من الفرص التي كانت متاحة للإصلاح".

كما أعلنت وزيرة الإعلام استقالتها أيضاً، كأول عضو في مجلس الوزراء يغادر منصبه، بعد الانفجار الذي طال مرفأ بيروت.

وقبل ذلك، قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، استقالته لرئيس الحكومة، تبعه اجتماع للأخير برئيس الجمهورية، تخلله توقيع لمرسومي استقالة حتي وتعيين شربل وهبة خلفاً له.

"الميادين"