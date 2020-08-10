العدل العليا: لا يملك النائب العام صلاحية منع السفر

وطن: قررت محكمة العدل العليا، أن النائب العام لا يملك اصدار قرار المنع من السفر وفق صريح النصوص القانونية والسوابق والأحكام الدستورية وبالتالي قرار منع السفر حتى لو كان صادر نتاج أعمال التحقيق هو صادر من جهة غير مختصة قانوناً في اصداره.

وقالت المحكمة ان فرض اي قيود من القيود هو من صلاحية المحكمة المختصه ، ومنع السفر هو من القيود التي تقع ضمن اختصاص المحكمة وهي التي تقرر ذلك.

وقالت المحكمة ان قرار النائب العام بمنع السفر هو قرار اداري وليس قضائي، والصلاحيات القضائية المنصوص عليها اجرائيا في قانون الاجراءات الجزائية ليس بينها منج النيابة الصلاحية لللمنع من السفر.

وتناول القرار تشخيصاً في منتهى الأهمية بشأن الوضع القانوني للنيابة العامة وقالت ان القول المطلق بأن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية فيه تحميل للنصوص القانونية ما لا تحتمل اذ لا يكفي للقول بذلك بأن تنظيم النيابة العامة في القانون الاساسي ضمن باب وأحكام السلطة القضائية.

وجاء حكم محكمة العدل العليا اليوم خلال قرار اصدرته هيئة المحكمة برئاسة القاضي حازم ادكيك وعضوية القاضيين بشار النمر وثائر العمري في اطار دعوى تقم بها المحامون صهيب الشريف ومحمود ابو صوي وحسام الشريف بشان قرار صدر عن النيابة العامة بتاريخ 16/4/2018 يقضي بمنع مواطن منع مواطن السفر.