الاحتلال يغلق فتحة "فرعون" جنوب طولكرم ويطلق قنابل الغاز على المواطنين

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، فتحة الجدار في الجهة الغربية من قرية فرعون جنوب طولكرم، ومنعت المواطنين من الدخول للأراضي المحتلة.

كما أطلقت القوات قنابل الغاز والصوت على المواطنين الذين تواجدوا في المنطقة من أجل العبور إلى الداخل.

وقال شهود عيان إن قنابل الغاز تسببت بحالات اختناق جماعية واندلاع حرائق في الأراضي المحيطة.

يشار إلى أن الاحتلال قام بعمل عدة فتحات في مناطق جنين، وطولكرم وقلقيلية، ودخل من خلالها فترة عيد الأضحى وما بعدها آلاف الفلسطينيين.