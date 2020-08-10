الاحتلال ينصب غرفة مراقبة على أراضي قرية التوانة جنوب الخليل

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة مراقبة على تل أبو جندية في قرية التوانة جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية مصطحبة غرفة مراقبة مدعمة بزجاج مقوى من جهاتها الأربعة، ونصبتها على تل أبو جندية في الحرش المقابل للقرية والمحاذي لمستوطنة "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا.

وناشد أهالي القرية، كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل للجم هذه الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على كافة قرى وخرب يطا.