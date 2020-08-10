الاحتلال يُبعد المقدسي محمد زغير عن الأقصى 6 أشهر

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إبعاد الشاب المقدسي محمد زغير عن المسجد الأقصى المبارك حتى تاريخ 30/1/2021.

وكان زغير أُبعد عن المسجد الأقصى أكثر من 10 مرات، علمًا أن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من سياسة الإبعاد عن الأقصى ومدينة القدس.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن سلطات الاحتلال أصدرت خلال يوليو الماضي، 14 قرار إبعاد: 9 قرارات عن المسجد الأقصى، 3 عن القدس، و2 عن القدس القديمة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب عمر العناتي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، عقب اقتحام المخيم والانتشار في شوارعه.