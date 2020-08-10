خالد بطراوي يكتب لوطن: الثابت والمتغير في المسألة اللبنانية

لقد انفطرت قلوبنا عندما تلقينا نبأ الإنفجار المروع في الميناء اللبناني وما أسفر عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، وما زالت قلوبنا معلقة بأية بارقة أمل تنتشل ناجين من تحت الأنقاض.

لكل من الجرحى والشهداء والمفقودين قصته، لكل منهم ومن علائلاتهم مأساتهم الخاصة وكذلك مأساتهم العامة، ولنا جميعا هذا الوجع الكبير المصحوب بالخوف من تداعيات هذا الإنفجار على لبنان وشعب لبنان والمنطقة برمتها.

لست خبيرا على الإطلاق بالشأن اللبناني، ولا أدعي أيضا معرفتي حتى بتفاصيل الإنفجار، لكنني ومنذ صغري وأنا بطريقة أو بأخرى أسمع الأخبار التي تتوارد إلينا من الساحة اللبنانية وليتني أستطيع أن أفهم شيئا منها أو أن أربط خيوطها بعضها ببعض.

الثابت بالنسبة لي فيما يتعلق بالشأن اللبناني أن هذا البلد يستند في منظومته المؤسساتية وهيكلة السياسي الى نظام المحاصصة الطائفي، والثابت أيضا أنه وبإستثناء بعض الأحزاب ومنها الحزب الشيوعي فإنها جميعا تستند الى طائفة ما، فركيزة حزب الله هي الطائفة الشيعية، وركيزة الحزب التقدمي الإشتراكي هي طائفة الدروز وهكذا دواليك بالنسبة لباقي الأحزاب. وبالتالي فإن الطيف السياسي اللبناني هو تعبير مكثف عن التركيبة الطائفية في لبنان.

الثابت أيضا أن هذه التركيبة الطائفية تلقي دعما وإسنادا من هذه الدولة أو تلك، وجميعها دون إستثناء تسعى لفرض سيطرة ما على لبنان لأهمية موقعه الإستراتيجي في المنطقة.

والثابت أيضا، أن كيان الإحتلال الغاصب يؤجج الصراعات داخل لبنان، ومن مصلحته أن يبقى الوضع اللبناني على ما هو عليه الان إن لم يكن أسوأ.

أما الإستعمار الذي إنكفأ ظاهريا عقب أكذوبة إستقلال الدول العربية، وبقي مسيطرا جوهريا، فما زالت الأحلام تراوده حتى ليس للإستعمار بشكله القديم بل الإلحاق التام ضمن عملية " تقسيم الكعكة" بين الدول "الكبرى".

كما أن من الثوابت حقيقة صادمة مفادها أن غالبية القيادة السياسية اللبنانية لم تتبدل حتى داخل ذات الفصيل إلا من خلال الإغتيال السياسي والتصفية الجسدية، وقليلون من بين قادة الصف الأول قد رحلوا عن هذه البسيطة بالموت الطبيعي. كل طوائف لبنان قدمت ضحايا من بين الصف القيادي الأول حيث تم تصفيتهم بالإغتيال السياسي.

أمام مجموعة هذه الثوابت، ما هي المتغيرات في المسألة اللبنانية؟

بصراحة فإن دائرة المتغيرات قليلة إن لم تكن معدومة. ولعل المتغير الوحيد هو تنامي الحراك الشبابي المطلبي اللبناني فيما يتعلق بتحسين ظروف المعيشة وتوفير مقومات الحد الأدنى للحياة الكريمة وتوجيه دفة الإقتصاد كي تخدم الطبقات الأقل حظا في المجتمع، ولن تتوانى القيادة السياسية والإقتصادية اللبنانية في " رمي الفتات" لإمتصاص أي حراك.

لكن هذا الحراك لا يتسم أولا بوجود رؤيا أستراتيجية واضحة لديه، وثانيا وجود قيادة شبابية ميدانية وبالتالي فهو يتسم بالموسمية ولن يحدث أي تغيير جذري وستتمكن كل القوى والطوائف من إمتصاص هذا التحرك، خاصة وأن الكثير من بين الحراكيين يلتزم في النهاية بقرار طائفته والحزب الذي يمثلها.

لذلك، من وجهة نظري، سيستمر حدوث الهبات الجماهيرية الغاضبة في لبنان بين الفينة والأخرى وكردة فعل على حدث ما، لكنها لن تشكل "بروفات لثورة بلشفية" جارفة.

حمى الله لبنان والشعب اللبناني وجنبه كل مكروه.