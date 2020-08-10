محدّث| اعتقال 5 شبان من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من بلدة عرابة جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أمين لحلوح، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من مخيم عين السلطان غرب مدينة أريحا، وهما: يعقوب ابو لاوي، وإيهاب الكالوني، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

ونصبت تلك القوات منذ ساعات الصباح الباكر، حاجزا عسكريا على مدخل مدينة أريحا الجنوبي، وأوقفت بعض مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المخفية في المدينة، واعتقلت الأسير المحرر بدر حسام الرزق، كما داهمت بلدة عصيرة الشمالية شمالا، واعتقلت المواطن محمد وليد سوالمة، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.