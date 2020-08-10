كورونا عالميا: أكثر من 733 ألف وفاة والاصابات تتخطى حاجز الـ 20 مليون

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد " كوفيد19"، حتى مساء أمس الأحد، أن الفيروس أودى بحياة 733,345 شخصاً في دول العالم، فيما تخطت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم حاجز ال 20 مليون، باكثر من 8 الاف حالة إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 12 مليون و 887 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية أعلنت 18 دولة، بينهم فلسطين، عن وفاة 181 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,355 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأحد، اكثر من 211 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,536 حالة وفاة على الأقل، حسب موقع Wordometers المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم.

وبينت الاحصاءات، ان الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من، الهند، والمكسيك، والبرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وكولومبيا.

حيث سجلت الهند، في اخر 24 ساعة 1,013 حالة وفاة، واكثر من 62 الف اصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية لديها الى 44,466 شخصاً، وحصيلة الإصابات لاكثر من مليونين و 214 الف إصابة.

فيما سجلت المكسيك في الساعات ال24 الاخيرة 695 حالة وفاة، و 6,495 اصابة جديدة مؤكدة، لتبلغ بذلك الحصيلة الاجمالية للوفيات في المكسيك، 52,006 أشخاص، وحصيلة الإصابات المعلنة 475,902 شخصاً.

فيما سجلت البرازيل، الأحد، 593 حالة وفاة من مجموع 101,136 شخصاً، كما سجلت 22,213 اصابة جديدة من مجموع عدد الاصابات الاجمالي الذي تخطى حاجز ال 3 ملايين بنحو 36 الف شخص.

وسجلت أمريكا في آخر 24 ساعة حتى مساء الأحد، 509 حالات وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 165,592 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية لديها نحو 5 ملايين، و 199 الف اصابة مؤكدة، منهم اكثر من 47 ألف إصابة جديدة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة.

اما كولومبيا، فسجلت خلال ال24 ساعة الاخيرة 302 حالة وفاة، و10,611 اصابة جديدة مؤكدة، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات لديها 12,842 حالة، وحصيلة المصابين الإجمالية 387,481 شخصاً.

وأوضحت الإحصاءات أن 13 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت امس الأحد، عن 181 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، السعودية، المغرب، مصر، الجزائر، سلطنة عمان، الكويت، اليمن، قطر، سوريا، الإمارات، البحرين، وفلسطين، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.