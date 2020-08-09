165 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

القدس- وطن: أعلنت وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة بتسجيل 3 حالات وفاة حتى مساء اليوم منها حالتين في كفر عقب والأخيرة في شعفاط لترتفع حصيلة الوفيات منذ بداية جائحة كورونا في القدس المحتلة إلى 17 حالة.

وأفاد د. علي الجبريني من وحدة مكافحة الكورونا، بتسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يومي السبت والأحد ما يرفع حصيلة الإصابات النشطة في المدينة إلى 1823، مع تسجيل ارتفاع حالات التعافي إلى 1426 حالة،.

وأشار الجبريني إلى ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والحفاظ على غسيل الأيدي والتعقيم، مطالباً كل من يشعر بأي أعرضا أو خالط مصاباً أن يتوجه لطبيب العائلة لاستشارته للحصول على تحويلة لإجراء الفحص في صندوق المرضى الخاصة به في القدس المحتلة.