اندلاع حريق قرب مبنى البرلمان اللبناني

وطن: اندلع حريق بالقرب من مبنى مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت، تزامنا مع استمرار موجة الغضب والاحتجاجات الحاشدة التى انطلقت على خلفية التفجيرات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وبث التليفزيون اللبناني لقطات ترصد اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط العاصمة اللبنانية، فى حين كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج.

فيما اقتحم متظاهرون لبنانيون مقر وزارة الأشغال، مساء اليوم، فى إطار الاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت مؤخرا على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بيروت وراح ضحيتها 156 شهيدا على الأقل، إلى جانب آلاف المصابين.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات حية لاقتحام متظاهرين وزارة الأشغال وكان بينهم عدد من الأطفال، مرددين هتافات "نحن الدولة" عقب دخولهم مقر الوزارة.