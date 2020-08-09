7 نواب ووزيرين يقدمون إستقالتهم على خلفية إنفجار بيروت

وطن: أعلن النائب ميشال معوض، عبر حسابه على "تويتر" استقالته من مجلس النواب، وذلك على خلفية كارثة انفجار بيروت.

وفي ذات السياق، أعلن النائب في البرلمان اللبناني نعمة إفرام يوم الاحد، عن استقالته من مجلس النواب على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقال النائب في بيان، "اعلن استقالتي من مجلس النواب وتعليق نشاطي النيابي الى حين الدعوة الى جلسة نيابية لتقصير ولاية المجلس والدعوة الى انتخابات نيابيّة مبكرة".

وتعتبر هي الاستقالة السادسة من المجلس النيابي منذ انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وسبقها استقالة كل من النواب سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان ومروان حمادة.

وقدم دميانوس قطار، وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني استقالته رسميا لرئيس الحكومة حسان دياب.

وكانت منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، أعلنت استقالتها من الحكومة على الهواء مباشرة خلال مؤتمر صحفي.

وأمس قدم نواب حزب الكتائب اللبنانية استقالتهم من البرلمان احتجاجا على ما وصفوه بفساد الطبقة السياسية.