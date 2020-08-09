اعتصام تضامني مع لبنان في بيت لحم

وطن: نظم مسرح عناد بالتعاون مع وزارة الثقافة، مساء اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع دولة لبنان وشعبها الشقيق أمام كنيسة المهد في بيت لحم، إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

ورفع المشاركون العلمين الفلسطيني واللبناني، وأكدوا تضامنهم مع الشعب اللبناني ووقوفهم إلى جانبه.

وقال مدير مكتب الثقافة في بيت لحم زهير طميزة: "نريد أن نرسل رسالة ثقافية فنية من خلال هذه الوقفة، وهي ليست تضامنية فحسب، بل حتى نقول للشعب اللبناني الشقيق نحن شركاء معكم في المأساة والفرح".

من جانبه، قال المطران عطالله حنا: "من أمام كنيسة المهد ومن هذه البقعة المباركة، نرسل رسالة محبة وأخوة وتضامن مع أهلنا في لبنان، فالانفجار لم يهز بيروت فقط، بل هزنا جميعا ووصلت تداعياته إلى كل مكان"، فيما قال مدير مسرح عناد خالد المصو" إننا نتشارك الهم والحزن مع أهلنا في لبنان الحاضن والداعم للشعب الفلسطيني".