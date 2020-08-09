القدس: ارتفاع خطير بأعداد المصابين بفيروس "كورونا" في المحافظة

وطن: قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأحد، إن هناك ارتفاعا خطيرا في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في محافظة القدس، منذ بداية شهر حزيران الماضي.

ودعا الهدمي المواطنين، خلال جولة تفقدية لمديرية صحة محافظة القدس، برفقة رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون، إلى الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث التباعد، وارتداء الكمامات.

وأشاد الوزير الهدمي بجهود الطواقم الطبية في المحافظة، خاصة في ظل الظروف الحرجة جدا نتيجة الانتشار الكبير لفيروس "كورونا"، محذرا من الارتفاع المستمر في أعداد المصابين، ما يستدعي الحرص على إجراءات الوقاية الطبية والسلامة العامة.

وأكد أن وزارة شؤون القدس تضع كل إمكانياتها في خدمة المواطنين المقدسيين.

من جانبه، قال مدير صحة محافظة القدس خالد شيحة إن المديرية بذلت جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية في إجراء فحوصات "كورونا" وتقديم العناية الصحية للمواطنين.