"الشاباك" يزعم اعتقال منفذ عملية في غزة قُتل فيها جنديين للاحتلال قبل 10 سنوات

وطن: أعلنت مخابرات الاحتلال (الشاباك) ظهر يوم الأحد، اعتقال فلسطيني من قطاع غزة، متهم بقتل ضباط في الجيش الاحتلال قبل عدة أعوام.

وزعم الشاباك، أنّه اعتقل الموطن عبد الله الدغمة من سكان بلدة عبسان الصغيرة شرق مدينة خانيونس، أحد أفراد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح عن طريق معبر "بيت حانون- ايرز"، بتهمة مشاركته في عملية جرت قرب حدود قطاع غزة بتاريخ 26 مارس 2010، وقتل خلالها جنديين أحدهما برتبة رائد وأصيب جنديين آخرين.

وقال مراسل ريشت كان العبرية للشؤون العسكرية، إن المعتقل الدغمة طلب عبر منظمة حقوقية تقديم طلب للشاباك تحت "مسمى ظرف إنساني" من أجل التبرع لشقيقه بنخاع شوكي داخل أحد المستشفيات في الخط الأخضر، لافتا إلى أن الشاباك وافق على الطلب، وعند وصوله معبر بيت حانون- إيرز تم اعتقاله.

يذكر أن الرائد"إليراز بيرتس"وهو نائب قائد الكتيبة 12 فى لواء جولانى، والرقيب أول "إيلان سبياتوڤوسكى"، قُتلا خلال إشتباك مسلح مع المقاومة قرب كيسوڤيم على الحدود مع غزة يوم 26/3/2010 وأصيب فيه أيضا جنديين آخرين.