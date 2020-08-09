وفاة والد الأسير المقدسي شوقي حلبي

رام الله- وطن: تُوفي صباح الأحد شوقي حبيب حلبي والد الأسير المقدسي خالد حلبي القابع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 18عامًا، والذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 28 عامًا.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب إن" والد الأسير حلبي رحل من الدنيا حاملًا في قلبه أمله الوحيد ان يحتضن ابنه خالد وهو محرر من سجون الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يحرم الأسير خالد من القاء نظرة الوداع على والده، ومن المشاركة في الجنازة وتشييع جثمانه.

وكان الأسير خالد حلبي (43 عامًا) اعتقل بتاريخ 19/4/2002، وأدين بالعضوية في خلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وصدر بحقه حكم ظالم بالسجن لمدة 28 عامًا.