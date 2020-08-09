الصحف الإسبانية تنحني أمام الساحر ميسي

وطن: انشغلت صحف الرياضة الإسبانية، اليوم الأحد، بتأهل برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 3-1 على نابولي بقلعة الكامب نو، في إياب دور الـ16، مبرزة دور الأرجنتيني ليونيل ميسي الحاسم في الوصول إلى لشبونة، التي ستحتضن باقي الأدوار الإقصائية من البطولة.

احتلت صورة ميسي وهو يحتفل بهدفه الذي عزز به من تقدم فريقه، بعدما افتتح الفرنسي كليمو لونغليه التسجيل للبرسا بعد 10 دقائق من انطلاق صافرة المباراة، الصفحات الرئيسية لأغلب الصحف بما فيها ماركا المدريدية، التي عنونت غلافها "ميسي يقودهم إلى لشبونة".

وأبرزت الصحيفة في عنوان فرعي أن "القائد كان حاسماً"، لكنها أشارت إلى أن البرسا يجب أن يرفع من مستوى أدائه في ربع النهائي حيث سيواجه بايرن ميونخ الذي أقصى تشيلسي من ثمن النهائي بنتيجة إجمالية 7-1 ذهاباً وإياباً.

أما صحيفة آس، فصبت اهتمامها الأكبر على ريال مدريد، والدروس المستفادة عقب الإقصاء من "التشامبيونز ليغ" على يد مانشستر سيتي الذي هزم "الملكي" مرتين بنفس النتيجة (2-1) أولاً على سانتياغو برنابيو ثم في ملعب الاتحاد.

وبصورة لزين الدين زيدان، اختارت آس عنوان "الدروس المستفادة من ليلة للنسيان"، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي "اتخذ قرارت مفاجئة في مباراة التشامبيونز أمام السيتي".

وفي أسفل الصفحة، تحدثت الصحيفة بشكل مقضتب عن تأهل "البلاوغرانا"، مكتفية بعنوان صغير أبرزت فيه أن "ميسي يريد أن يصبح ملك أوروبا" وأن "البرسا سيلعب أمام البايرن في ربع النهائي".

من جانبها، احتفلت الصحف الكاتالونية بتأهل برشلونة مسلطة الضوء على ميسي دون غيره، وأبرزت دوره الحاسم في الفوز الذي تحقق بعد التعادل ذهاباً (1-1) على ملعب سان باولو.

وبصورة للبرغوث الأرجنتيني وهو يحتفل بهدفه، راهنت موندو ديبورتيفو على عنوان "ميسي يقود الفريق إلى لشبونة"، مشيرة إلى أن ليو كان في الريادة بهدف، وهدف آخر ملغي ودفع بركلة جزاء، ولونغليه ولويس سواريز أكملا الانتصار.

وبنفس الطريقة، افتتحت سبورت عددها الصادر الأحد، حيث اختارت ميسي أيضاً لغلافها مع عنوان إلى ربع النهائي، مشيرة إلى أن فريق كيكي سيتيين تأهل بالفوز على نابولي، بعد شوط أول رائع، وفي وجود ميسي استثنائي.

وأضافت الصحيفة في عنوان فرعي آخر أن "البلاوجرانا أصبح على بعد ثلاث مباريات للفوز بـ"التشامبيونز"، اللقب الذي لم يفز به منذ 2015".

وفي عنوان صغير أسفل الصحفة، أبرزت أن "البايرن الرائع سيكون خصم البرسا في ربع النهائي".