الوطني ينهي استبدال العلامة التجارية لفروع البنك التجاري الأردني

وطن: انهى البنك الوطني اعمال تغيير العلامة التجارية لفروع البنك التجاري الأردني وصرافاته الآلية واستبدالها بعلامته التجارية، لينضم الى شبكة فروعه 7 فروع و8 صرافات آلية جديدة، ويصبح بحوزته 35 فرعا ومكتبا منتشرا في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس. وتقع الفروع الجديدة في محافظات جنين وطولكرم ونابلس ورام الله والقدس وبيت لحم. وانضم كذلك الى اسرة البنك الوطني 132 موظفا وموظفة ليصبح مجموع موظفيه 741.

وفي سياق متصل، سيجري قبل نهاية الشهر الحالي رفع رأس مال البنك المدفوع ليصل الى 92 مليون دولار، وستتم زيادة رأس المال على شكل اكتتاب خاص لصالح البنك التجاري الأردني، ليصبح شريكا في البنك الوطني بنسبة 15% ويحصل على تمثيل في مجلس الإدارة بمقعد واحد.