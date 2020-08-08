بيرلو مديرًا فنياً جديدًا ليوفنتوس

وطن: أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي مساء السبت تعيين أندريا بيرلو مديراً فنياً لفريق كرة القدم الأول "للبيانكونيري" خلفًا للمقال ماوريسيو ساري.

وأقيل ساري من منصبه صباح السبت عقب فشل الفريق في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ووداع المسابقة على يد ليون الفرنسي من دور الـ 16.

وكان يوفنتوس قد تغلب على ضيفه ليون بهدفين لواحد الجمعة في إياب ثمن نهائي البطولة القارية، لكن النتيجة لم تكن كافية لتأهل "البيانكونيري" للدور التالي، في ظل هزيمته ذهابًا بهدف نظيف.

ونجح ساري في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد مستوى متذبذب لليوفي، لكنه خسر نهائي الكأس أمام نابولي بركلات الترجيح، وكان الخروج المفاجئ على يد ليون المسمار الأخير في نعش قيادة ساري "للسيدة العجوز".